Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун"

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Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун"

В рамках подготовки к весенней части сезона "Краснодар" в товарищеском матче деклассировал китайский "Хэбэй Чайна Форчун".

"Краснодар" (Россия) – "Хэбэй Чайна Форчун" (Китай) - 7:1

Голы: Классон, 24 - 1:0, Смолов, 28 - 2:0, Смолов, 43 - 3:0, Мамаев, 53 - 4:0, Петров, 57 - 5:0, Смолов, 73 - 6:0, Сюшэн, 81 - 6:1, Шатов, 82 - 7:1.

"Краснодар": Синицын, Шишкин (Рамирес, 59), Гранквист, Грицаенко, Мамаев, Каборе, Петров, Перейра (Жигулев, 74), Классон (Шатов, 59), Вандерсон Масиэл, Смолов.

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