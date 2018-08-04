Дебютный матч "Гамбурга" во второй Бундеслиге собрал аншлаг

"Гамбург" провёл дебютный матч во второй Бундеслиге, проиграв на своё поле "Хольштайн Килю" со счётом 0:3.

Тем не менее, поддержка у команды была колоссальной - на игру пришли 57 тысяч зрителей.

Напомним, что "Гамбург" впервые в истории вылетел из Бундеслиги.

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