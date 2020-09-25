Дебютный матч Кержакова во главе "Томи" не состоится из-за коронавируса

Пресс-служба ФНЛ объявила об отмене матча 12-го тура между "Томью" и "Шинником".

Поединок в Томске не состоится из-за вспышки коронавируса в ярославском клубе, где заразились сразу 12 человек.

Решение о судьбе этой встречи позднее примет контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Напомним, что в данном матче должен был дебютировать на посту главного тренера "Томи" Александр Кержаков.

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