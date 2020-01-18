Дебютный матч Сетьена в "Барсе", битва самых титулованых команд Англии и "сливочные" тени бывшего тренера: рассказываем, что стоит глянуть на выходных

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Дебютный матч Сетьена в "Барсе", битва самых титулованых команд Англии и "сливочные" тени бывшего тренера: рассказываем, что стоит глянуть на выходных

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас"
18 января, 18:00. Манчестер, "Этихад"
Команда Хосепа Гвардиолы после трехматчевой победной серии обошла "Лестер" в турнирной таблице АПЛ, вышла на второе место и продолжает сохранять призрачные надежды на чемпионство, хотя "Ливерпуль" оторвался на 14 очков при наличии игры в запасе. Соперником "Манчестер Сити" в 23-м туре станет "Кристал Пэлас", который последние 3 поединка чемпионата свел вничью, но все еще удерживается в первой десятке турнирной таблицы Премьер-лиги. В последнее время лазарет "горожан" практически опустел – среди травмированных остались только Сане и Ляпорт, которые находятся вне игры уже длительное время. Другие исполнители готовы выйти на поле "Этихад Стэдиум" в поединке против неуступчивых "орлов". Команда Роя Ходжсона пропустила в 22-х матчах лишь 24 гола – это 3-й показатель в чемпионате, который и позволяет "Кристал Пэлас" пока не бояться зоны вылета. В отличие от защиты, атака гостей откровенно не впечатляет, ведь лондонцы забили лишь 20 мячей – худшая результативность Премьер-лиги вместе с "Борнмут" и "Уотфордом". Впрочем, в поединке против действующих чемпионов статистика "Пэлас", скорее всего, ухудшится. "Манчестер Сити" успел отгрузить соперникам уже 62 гола (в среднем около 3 за игру), что является самым высоким показателем среди всех команд АПЛ. Учитывая многочисленные кадровые проблемы "орлов", сомнительно, что команде Роя Ходжсона удастся зацепиться за очки на "Этихаде". Тем более, с учетом формы "горожан", которые выиграли 3 последние поединки с общим счетом 10:2. В первом круге "горожане" на выезде без особых проблем разобрались с "Пэлас", забив в ворота команды Ходжсона 2 "сухих" мяча.
"Реал Мадрид" – "Севилья"
18 января, 18:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"
В центральном поединке 20-го тура Ла Лиги "Реал" примет "Севилью". Мадридцы подходят к матчу в хорошем настроении, поскольку начали 2020 с завоевания трофея, добыв Суперкубок Испании и догнав "Барселону" по общему количеству завоеванных наград (по 91). В Саудовской Аравии команда Зидана сначала разобралась с "Валенсией", а в финале в серии пенальти одолела своих соседей из "Атлетико". Мадридцы в последних турах Ла Лиги регулярно теряют очки, но благодаря таким же неубедительным результатам "Барселоны" все еще делят с каталонцами первое место турнирной таблицы, уступая лишь по дополнительным показателям. "Севилья" не сильно впечатляет, однако "нервионцы" остаются в зоне Лиги Чемпионов, а от дуэта лидеров чемпионата отстают лишь на 5 пунктов. Безусловно, матч на "Сантьяго Бернабеу" станет центральным в туре. Ожидалось, что у Зидана возникнут серьезные кадровые трудности, но Бензема и Рамос залечили свои повреждения и в пятницу уже занимались в общей группе. Если не произойдет форс-мажора, то оба будут готовы выйти с первых минут. Преодолел болезнь и Гарет Бэйл, пропустивший матчи Суперкубка Испании. Поэтому единственными потерями "Реала" станут травмированы Асенсио и Азар, а также дисквалифицированный Федерико Вальверде. У "Севильи" из-за перебора желтых не сыграет Лукас Окампос. Отдельно стоит обратить внимание на персону главного тренера андалусийцев. Лопетеги со скандалом возглавил "Реал" летом 2018 года, принеся в жертву интересы сборной Испании за несколько дней до начала Чемпионата Мира. Карма нашла героя, который продержался в Мадриде лишь несколько месяцев. Теперь экс-тренер "сливочных" возвращается на "Сантьяго Бернабеу" и, по его же словам, рассчитывает на теплый прием, даже с учетом неудачных результатов "Реала" под его руководством.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"
19 января, 19:30. Ливерпуль, "Энфилд"
На "Энфилде" пройдет классическое английское противостояние между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Именно эти команды являются самыми титулованными клубами в истории английского футбола – 20 чемпионств и 16 вторых мест у МЮ, 18 титулов и 14 вторых позиций в мерсисайдцев. В текущем сезоне "Ливерпуль" очень близок к первому чемпионству за последние 30 лет – команда Клоппа может позволить себе даже несколько осечек, ведь по потерянным очкам имеет сразу 17 баллов гандикапа перед "Ман Сити". В матче первого круга МЮ и "Ливерпуль" разошлись миром со счетом 1:1. И ничья стала единственной потерей очков для "красных" в текущем сезоне Премьер-лиги – всех остальных оппонентов подопечные Клоппа обыграли (за исключением "Вест Хэма", с которым мерсисайдцы еще не встречались). Команда Сульшер умеет давать бой грандам и уже получила звание своеобразного "Робина Гуда", который отбирает очки у грандов ("Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси"), но безвольно отдает матчи против "Борнмута", "Уотфорда", "Ньюкасла" и других коллективов похожего уровня. Поэтому в дуэли с МЮ вряд ли целесообразно заранее отдавать команде Клоппа 3 очка – коварные "дьяволы" не проигнорируют случая второй раз поставить подножку принципиальному сопернику. Хотя на бумаге фаворит поединка очевиден – безусловно, им является "Ливерпуль". Оба наставника не смогут выпустить оптимальные составы. У хозяев пропустят поединок Матип, Ловрен, Кейта и Милнер. Фабиньо в среду вернулся к тренировкам, но вряд ли он будет готов уже к поединку с "Юнайтед". Что касается манкунианцев, то у гостей не появятся Погба, Мактоминей и Рохо. Под вопросом участие в игре Шоу и Рэшфорда, у которого небольшое повреждение.
"Барселона" – "Гранада"
19 января, 23:00. Барселона, "Камп Ноу"
Кике Сетьен дебютирует на посту главного тренера "Барселоны". "Сине-гранатовые" на "Камп Ноу" будут принимать "Гранаду", которая на старте чемпионата даже возглавляла турнирную таблицу, однако позже прогнозируемо сдала и завершила первый круг на 10-м месте. После последних неудач каталонцев (2:2 в дерби с аутсайдером "Эспаньолом" и поражение от "Атлетико" в Суперкубке) руководство клуба все же решилось на изменения, которые давно назвревали. Несмотря на лидерство "Барселоны" в чемпионате, отставка Эрнесто Вальверде была неизбежной, но выбор Кике Сетьена в статусе нового тренера удивил многих, ведь параллельно рассматривались кандидатуры Хави, Рональда Кумана и, по слухам, даже Массимилиано Аллегри. Матч против "Гранады" – первый для 61-летнего наставника, в котором он имеет возможность заставить некоторых скептиков замолчать. Хозяевам не помогут травмированные Дембеле и Суарес, а также дисквалифицированный Фрэнки де Йонг. Продолжают восстановление от повреждений Артур и тер Штеген, выход которых также практически исключен. К слову, в матче первого круга "Гранада" дома шокировала "Барсу", обыграв "Кулес" со счетом 2:0. Безусловно, Месси и компания помнят ту сенсацию и настроены исключительно на 3 очка.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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Комментарии

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karimovaleks

Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://bit.vodka/uzevs

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1 Ливерпуль Ливерпуль 21 61
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 47
3 Лестер Сити Лестер Сити 22 45
4 Челси Челси 22 39
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 34
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 22 32
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 31
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 30
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 29
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 28
11 Эвертон Эвертон 22 28
12 Саутгемптон Саутгемптон 22 28
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 26
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 24
15 Бернли Бернли 22 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 22
17 Уотфорд Уотфорд 22 22
18 Астон Вилла Астон Вилла 22 21
19 Борнмут Борнмут 22 20
20 Норвич Сити Норвич Сити 22 14
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