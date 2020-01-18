Дебютный матч Сетьена в "Барсе", битва самых титулованых команд Англии и "сливочные" тени бывшего тренера: рассказываем, что стоит глянуть на выходных

"Манчестер Сити" – "Кристал Пэлас"

18 января, 18:00. Манчестер, "Этихад"

Команда Хосепа Гвардиолы после трехматчевой победной серии обошла "Лестер" в турнирной таблице АПЛ, вышла на второе место и продолжает сохранять призрачные надежды на чемпионство, хотя "Ливерпуль" оторвался на 14 очков при наличии игры в запасе. Соперником "Манчестер Сити" в 23-м туре станет "Кристал Пэлас", который последние 3 поединка чемпионата свел вничью, но все еще удерживается в первой десятке турнирной таблицы Премьер-лиги. В последнее время лазарет "горожан" практически опустел – среди травмированных остались только Сане и Ляпорт, которые находятся вне игры уже длительное время. Другие исполнители готовы выйти на поле "Этихад Стэдиум" в поединке против неуступчивых "орлов". Команда Роя Ходжсона пропустила в 22-х матчах лишь 24 гола – это 3-й показатель в чемпионате, который и позволяет "Кристал Пэлас" пока не бояться зоны вылета. В отличие от защиты, атака гостей откровенно не впечатляет, ведь лондонцы забили лишь 20 мячей – худшая результативность Премьер-лиги вместе с "Борнмут" и "Уотфордом". Впрочем, в поединке против действующих чемпионов статистика "Пэлас", скорее всего, ухудшится. "Манчестер Сити" успел отгрузить соперникам уже 62 гола (в среднем около 3 за игру), что является самым высоким показателем среди всех команд АПЛ. Учитывая многочисленные кадровые проблемы "орлов", сомнительно, что команде Роя Ходжсона удастся зацепиться за очки на "Этихаде". Тем более, с учетом формы "горожан", которые выиграли 3 последние поединки с общим счетом 10:2. В первом круге "горожане" на выезде без особых проблем разобрались с "Пэлас", забив в ворота команды Ходжсона 2 "сухих" мяча.

"Реал Мадрид" – "Севилья"

18 января, 18:00. Мадрид, "Сантьяго Бернабеу"

В центральном поединке 20-го тура Ла Лиги "Реал" примет "Севилью". Мадридцы подходят к матчу в хорошем настроении, поскольку начали 2020 с завоевания трофея, добыв Суперкубок Испании и догнав "Барселону" по общему количеству завоеванных наград (по 91). В Саудовской Аравии команда Зидана сначала разобралась с "Валенсией", а в финале в серии пенальти одолела своих соседей из "Атлетико". Мадридцы в последних турах Ла Лиги регулярно теряют очки, но благодаря таким же неубедительным результатам "Барселоны" все еще делят с каталонцами первое место турнирной таблицы, уступая лишь по дополнительным показателям. "Севилья" не сильно впечатляет, однако "нервионцы" остаются в зоне Лиги Чемпионов, а от дуэта лидеров чемпионата отстают лишь на 5 пунктов. Безусловно, матч на "Сантьяго Бернабеу" станет центральным в туре. Ожидалось, что у Зидана возникнут серьезные кадровые трудности, но Бензема и Рамос залечили свои повреждения и в пятницу уже занимались в общей группе. Если не произойдет форс-мажора, то оба будут готовы выйти с первых минут. Преодолел болезнь и Гарет Бэйл, пропустивший матчи Суперкубка Испании. Поэтому единственными потерями "Реала" станут травмированы Асенсио и Азар, а также дисквалифицированный Федерико Вальверде. У "Севильи" из-за перебора желтых не сыграет Лукас Окампос. Отдельно стоит обратить внимание на персону главного тренера андалусийцев. Лопетеги со скандалом возглавил "Реал" летом 2018 года, принеся в жертву интересы сборной Испании за несколько дней до начала Чемпионата Мира. Карма нашла героя, который продержался в Мадриде лишь несколько месяцев. Теперь экс-тренер "сливочных" возвращается на "Сантьяго Бернабеу" и, по его же словам, рассчитывает на теплый прием, даже с учетом неудачных результатов "Реала" под его руководством.

"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед"

19 января, 19:30. Ливерпуль, "Энфилд"

На "Энфилде" пройдет классическое английское противостояние между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед". Именно эти команды являются самыми титулованными клубами в истории английского футбола – 20 чемпионств и 16 вторых мест у МЮ, 18 титулов и 14 вторых позиций в мерсисайдцев. В текущем сезоне "Ливерпуль" очень близок к первому чемпионству за последние 30 лет – команда Клоппа может позволить себе даже несколько осечек, ведь по потерянным очкам имеет сразу 17 баллов гандикапа перед "Ман Сити". В матче первого круга МЮ и "Ливерпуль" разошлись миром со счетом 1:1. И ничья стала единственной потерей очков для "красных" в текущем сезоне Премьер-лиги – всех остальных оппонентов подопечные Клоппа обыграли (за исключением "Вест Хэма", с которым мерсисайдцы еще не встречались). Команда Сульшер умеет давать бой грандам и уже получила звание своеобразного "Робина Гуда", который отбирает очки у грандов ("Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси"), но безвольно отдает матчи против "Борнмута", "Уотфорда", "Ньюкасла" и других коллективов похожего уровня. Поэтому в дуэли с МЮ вряд ли целесообразно заранее отдавать команде Клоппа 3 очка – коварные "дьяволы" не проигнорируют случая второй раз поставить подножку принципиальному сопернику. Хотя на бумаге фаворит поединка очевиден – безусловно, им является "Ливерпуль". Оба наставника не смогут выпустить оптимальные составы. У хозяев пропустят поединок Матип, Ловрен, Кейта и Милнер. Фабиньо в среду вернулся к тренировкам, но вряд ли он будет готов уже к поединку с "Юнайтед". Что касается манкунианцев, то у гостей не появятся Погба, Мактоминей и Рохо. Под вопросом участие в игре Шоу и Рэшфорда, у которого небольшое повреждение.

"Барселона" – "Гранада"

19 января, 23:00. Барселона, "Камп Ноу"

Кике Сетьен дебютирует на посту главного тренера "Барселоны". "Сине-гранатовые" на "Камп Ноу" будут принимать "Гранаду", которая на старте чемпионата даже возглавляла турнирную таблицу, однако позже прогнозируемо сдала и завершила первый круг на 10-м месте. После последних неудач каталонцев (2:2 в дерби с аутсайдером "Эспаньолом" и поражение от "Атлетико" в Суперкубке) руководство клуба все же решилось на изменения, которые давно назвревали. Несмотря на лидерство "Барселоны" в чемпионате, отставка Эрнесто Вальверде была неизбежной, но выбор Кике Сетьена в статусе нового тренера удивил многих, ведь параллельно рассматривались кандидатуры Хави, Рональда Кумана и, по слухам, даже Массимилиано Аллегри. Матч против "Гранады" – первый для 61-летнего наставника, в котором он имеет возможность заставить некоторых скептиков замолчать. Хозяевам не помогут травмированные Дембеле и Суарес, а также дисквалифицированный Фрэнки де Йонг. Продолжают восстановление от повреждений Артур и тер Штеген, выход которых также практически исключен. К слову, в матче первого круга "Гранада" дома шокировала "Барсу", обыграв "Кулес" со счетом 2:0. Безусловно, Месси и компания помнят ту сенсацию и настроены исключительно на 3 очка.