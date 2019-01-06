Дед Мороз Акинфеев и иностранные студенты: ЦСКА опубликовал серию забавных видео

Пресс-служба ЦСКА опубликовала два забавных видео, в которых вратарь команды Игорь Акинфеев предстал в образе Деда Мороза, а бывшие игроки клуба Томаш Нецид, Ахмед Муса и Сейду Думбия выступили в роли студентов университета дружбы народов.

Видео: Дед Мороз Акинфеев

Видео: иностранные студенты

Серию скетчей, найденных в архивах CSKA TV, продолжают армейские легионеры, выступавшие за #ЦСКА совсем недавно! pic.twitter.com/MJSsOHUFiz — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 января 2019 г.

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