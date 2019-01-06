Дед Мороз Акинфеев и иностранные студенты: ЦСКА опубликовал серию забавных видео

Теги цска москваигорь акинфеевсейду думбияахмед муса

Дед Мороз Акинфеев и иностранные студенты: ЦСКА опубликовал серию забавных видео

Пресс-служба ЦСКА опубликовала два забавных видео, в которых вратарь команды Игорь Акинфеев предстал в образе Деда Мороза, а бывшие игроки клуба Томаш Нецид, Ахмед Муса и Сейду Думбия выступили в роли студентов университета дружбы народов.

Видео: Дед Мороз Акинфеев

Видео: иностранные студенты

Не пропустите: Роман Ерёменко может остаться в "Спартаке". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

В ОНК рассказали о возможной дате проведения в СИЗО матча с участием Кокорина и Мамаева

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов