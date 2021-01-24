"Дефенса и Хустисия" разгромила "Ланус" в финале Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ

Победителем Южноамериканского кубка КОНМЕБОЛ стала аргентинская "Дефенса и Хустисия", которая в финале разгромила аргентинский "Ланус" со счетом 3:0. Победу "ястребам" принесли голы Адониса Фриаса, Брайана Ромеро и Вашингтона Камачо.

"Дефенса и Хустисия" впервые в своей истории стала обладателем трофея, который разыгрывается с 2002 года и является вторым по значимости трофеем Южной Америки после Кубка Либертадорес. Самыми титулованными клубами в истории турнира являются аргентинские "Бока Хуниорс" и "Индепендьенте", которые выигрывали трофей по два раза.

"Ланус" Аргентина - "Дефенса и Хустисия" Аргентина - 0:3 (0:1)

Голы: Фриас, 34 - 0:1, Ромеро, 62 - 0:2, Камачо, 90+2 - 0:3.

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