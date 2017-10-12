Дефо мечтает сыграть на Чемпионате Мира

Форвард "Борнмута" Джермейн Дефо признался, что мечтает сыграть на Чемпионате Мира в составе сборной Англии.

"В год, когда будет Чемпионат Мира, всегда хочется особенно хорошо сыграть за клуб. Ведь только так можно попасть в сборную, всё просто. Форварду нужно забивать много голов. Опыт выступления на Чемпионате Мира - это нечто особенное. Это вершина карьеры. Возможность сыграть с этой командой была бы особенной для меня. Я считаю, что наша сборная может добиться большего. Но у меня по-прежнему есть мечта сыграть на таком крупном турнире, как Чемпионат Мира" - цитирует 35-летнего футболиста Sky Sports.

Стоит отметить, что Дефо выступает за сборную Англии с 2004 года, сыграл 57 матчей и забил 20 голов.

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