Дефо перешёл в "Борнмут"

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Дефо перешёл в "Борнмут"

"Борнмут" на своём официальном сайте объявил о переходе форварда "Сандерленда" Джермейна Дефо.

Стороны заключили контракт до лета 2020 года. 34-летний футболист достался "вишням" бесплатно, так как являлся свободным агентом.

Дефо выступал за "Сандерленд" с 2015 года, сыграл 93 матча и забил 37 голов.

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