Дефо признан автором лучшего гола декабря в АПЛ

Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо стал автором лучшего гола в Премьер-лиге по итогам декабря, сообщает официальный твиттер АПЛ.

Футболист забил два мяча в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2) и один из его мячей был признан лучшим.

Congratulations, @IAmJermainDefoe!



Your fabulous strike wins the December @carling Goal of the Month award... pic.twitter.com/BB1drxrlaJ