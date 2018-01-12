Дефо признан автором лучшего гола декабря в АПЛ



Нападающий "Борнмута" Джермейн Дефо стал автором лучшего гола в Премьер-лиге по итогам декабря, сообщает официальный твиттер АПЛ.

Футболист забил два мяча в матче 16-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:2) и один из его мячей был признан лучшим.

Видео: Гол Дефо.

В этом сезоне 35-летний Дефо провел за "Борнмут" 17 матчей и забил 3 гола.

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