Дефрель близок к переходу в "Рому"

Французский нападающий "Сассуоло" Грегуар Дефрель в ближайшее время перейдет в "Рому", сообщает Football Italia.

Сумма трансфера не разглашается. Ожидается, что форвард в течение нескольких дней пройдет медицинское обследование в римском клубе.

Ранее сообщалось, что "Рома" предлагает за 26-летнего Дефреля 20 миллионов евро, а "Сассуоло" оценивает игрока в 25 миллионов.

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