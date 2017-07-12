Дефрель близок к переходу в "Рому"

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Дефрель близок к переходу в "Рому"

Французский нападающий "Сассуоло" Грегуар Дефрель в ближайшее время перейдет в "Рому", сообщает Football Italia.

Сумма трансфера не разглашается. Ожидается, что форвард в течение нескольких дней пройдет медицинское обследование в римском клубе.

Ранее сообщалось, что "Рома" предлагает за 26-летнего Дефреля 20 миллионов евро, а "Сассуоло" оценивает игрока в 25 миллионов.

Не пропустите: "Рома" повысила предложение по Дефрелю до 20 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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