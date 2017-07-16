Дефрель близок к переходу в "Рому"

Нападающий "Сассуоло" Грегуар Дефрель в ближайшее время станет игроком "Ромы", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "волки" арендуют 26-летнего француза на один сезон с опцией последующего выкупа за 20 миллионов евро.

Ожидается, что "Рома" официально объявит о трансфере сегодня или завтра.

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