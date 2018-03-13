Дефрель пропустит матч с "Шахтёром"

Форвард "Ромы" Грегуар Дефрель не поможет своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Шахтёра".

26-летний француз накануне получил мышечную травму, в связи с чем тренерский штаб "волков" не включил его в заявку на игру с "горняками".

Напомним, что матч "Рома" - "Шахтёр" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru