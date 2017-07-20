Дефрель стал игроком "Ромы"

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Дефрель стал игроком "Ромы"

Форвард "Сассуоло" Грегуар Дефрель перешёл в "Рому", сообщает официальный сайт клуба.

Римский клуб арендовал 26-летнего футболиста на один сезон за пять миллионов евро с обязательством последующего выкупа за 15 миллионов.

Француз заключил с "волками" контракт до лета 2022 года.

Дефрель выступал за "Сассуоло" с 2015 года, сыграл 73 матча и забил 23 гола. 

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