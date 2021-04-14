Деклан Райс хочет играть за "Манчестер Юнайтед"

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Хавбек "Вест Хэма" Деклан Райс хочет продолжить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед".

По данным Manchester Evening News, во время подготовки к играм квалификации на ЧМ-2022 в составе сборной Англии, полузащитник прощупывал почву в беседах с игроками "манкунианцев". Он расспрашивал голкипера Дина Хендерсона и защитников Харри Магуайра и Люка Шоу об атмосфере внутри манчестерского клкба.

Сообщается, что "Манчестер Юнайтед", в свою очередь, наблюдает за Райсом больше двух лет и считается главным претендентом на его покупку.

В текущем сезоне англичанин сыграл в 32 матчах за "молотобойцев" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.