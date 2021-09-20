Деклассирование от "Баварии", "хоккейная" победа Дортмунда: результаты 5-го тура Бундеслиги

Фот: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура. "Бавария" уничтожила "Бохум" и вышла на первое место, дортмундская "Боруссия" в результативном матче победила "Унион", а прежний лидер "Вольфсбург" не смог выиграть у "Айнтрахта".

"Бавария" - "Бохум" - 7:0 (4:0)

Голы: Сане, 17 - 1:0, Киммих, 27 - 2:0, Гнабри, 32 - 3:0, Ламбропулос (аг), 43 - 4:0, Левандовски, 61 - 5:0, Киммих, 65 - 6:0, Шупо-Мотинг, 79 - 7:0

"Боруссия" Дортмунд – "Унион" Берлин - 4:2 (2:0)

Голы: Геррейру, 10 - 1:0, Холанд, 24 - 2:0, Фридрих, 52 (автогол) - 3:0, Крузе, 57 (с пенальти) - 3:1, Фогльзаммер, 82 - 3:2, Холанд, 83 - 4:2

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)

Голы: Ламмерс, 38 - 0:1, Вегорст, 70 - 1:1

"Штутгарт" Штутгарт – "Байер" Леверкузен - 1:3 (1:2)

Голы: Андрих, 2 - 0:1, Шик, 19 - 0:2, Мангаля, 38 - 1:2, Виртц, 70 - 1:3

"Кельн" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:0)

Голы: Модест, 53 - 1:0, Айдара, 71 - 1:1

"Майнц" - "Фрайбург" - 0:0

"Аугсбург" - "Боруссия" Менхенгладбах - 1:0 (0:0)

Гол: Нидерлехнер, 80 - 1:0

"Арминия" - "Хоффенхайм" - 0:0

"Герта" – "Гройтер Фюрт" - 2:1 (0:0)

Голы: Хргота, 57 (с пенальти) - 0:1, Эккеленкамп, 61 - 1:1, Бауэр, 79 (автогол) - 2:1

Положение команд: "Бавария", "Вольфсбург" - 13, "Боруссия" Дортмунд - 12, "Байер", "Майнц" - 10, "Фрайбург" - 9, "Кельн" - 8, "Унион", "Герта" - 6, "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 5, "РБ Лейпциг", "Арминия", "Штутгарт", "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах - 4, "Бохум" - 3, "Гройтер Фюрт" - 1.

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