Деклассирование от "Баварии", "хоккейная" победа Дортмунда: результаты 5-го тура Бундеслиги
Фот: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
В чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура. "Бавария" уничтожила "Бохум" и вышла на первое место, дортмундская "Боруссия" в результативном матче победила "Унион", а прежний лидер "Вольфсбург" не смог выиграть у "Айнтрахта".
"Бавария" - "Бохум" - 7:0 (4:0)
Голы: Сане, 17 - 1:0, Киммих, 27 - 2:0, Гнабри, 32 - 3:0, Ламбропулос (аг), 43 - 4:0, Левандовски, 61 - 5:0, Киммих, 65 - 6:0, Шупо-Мотинг, 79 - 7:0
"Боруссия" Дортмунд – "Унион" Берлин - 4:2 (2:0)
Голы: Геррейру, 10 - 1:0, Холанд, 24 - 2:0, Фридрих, 52 (автогол) - 3:0, Крузе, 57 (с пенальти) - 3:1, Фогльзаммер, 82 - 3:2, Холанд, 83 - 4:2
"Вольфсбург" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)
Голы: Ламмерс, 38 - 0:1, Вегорст, 70 - 1:1
"Штутгарт" Штутгарт – "Байер" Леверкузен - 1:3 (1:2)
Голы: Андрих, 2 - 0:1, Шик, 19 - 0:2, Мангаля, 38 - 1:2, Виртц, 70 - 1:3
"Кельн" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:0)
Голы: Модест, 53 - 1:0, Айдара, 71 - 1:1
"Майнц" - "Фрайбург" - 0:0
"Аугсбург" - "Боруссия" Менхенгладбах - 1:0 (0:0)
Гол: Нидерлехнер, 80 - 1:0
"Арминия" - "Хоффенхайм" - 0:0
"Герта" – "Гройтер Фюрт" - 2:1 (0:0)
Голы: Хргота, 57 (с пенальти) - 0:1, Эккеленкамп, 61 - 1:1, Бауэр, 79 (автогол) - 2:1
Положение команд: "Бавария", "Вольфсбург" - 13, "Боруссия" Дортмунд - 12, "Байер", "Майнц" - 10, "Фрайбург" - 9, "Кельн" - 8, "Унион", "Герта" - 6, "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 5, "РБ Лейпциг", "Арминия", "Штутгарт", "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах - 4, "Бохум" - 3, "Гройтер Фюрт" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20