Деклассирование от "Баварии", "хоккейная" победа Дортмунда: результаты 5-го тура Бундеслиги

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Деклассирование от "Баварии", "хоккейная" победа Дортмунда: результаты 5-го тура Бундеслиги

Фот: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

В чемпионате Германии состоялись матчи 5-го тура. "Бавария" уничтожила "Бохум" и вышла на первое место, дортмундская "Боруссия" в результативном матче победила "Унион", а прежний лидер "Вольфсбург" не смог выиграть у "Айнтрахта".

"Бавария" - "Бохум" - 7:0 (4:0)
Голы: Сане, 17 - 1:0, Киммих, 27 - 2:0, Гнабри, 32 - 3:0, Ламбропулос (аг), 43 - 4:0, Левандовски, 61 - 5:0, Киммих, 65 - 6:0, Шупо-Мотинг, 79 - 7:0

"Боруссия" Дортмунд – "Унион" Берлин - 4:2 (2:0)
Голы: Геррейру, 10 - 1:0, Холанд, 24 - 2:0, Фридрих, 52 (автогол) - 3:0, Крузе, 57 (с пенальти) - 3:1, Фогльзаммер, 82 - 3:2, Холанд, 83 - 4:2

"Вольфсбург" – "Айнтрахт" - 1:1 (0:1)
Голы: Ламмерс, 38 - 0:1, Вегорст, 70 - 1:1

"Штутгарт" Штутгарт – "Байер" Леверкузен - 1:3 (1:2)
Голы: Андрих, 2 - 0:1, Шик, 19 - 0:2, Мангаля, 38 - 1:2, Виртц, 70 - 1:3

"Кельн" - "РБ Лейпциг" - 1:1 (0:0)
Голы: Модест, 53 - 1:0, Айдара, 71 - 1:1

"Майнц" - "Фрайбург" - 0:0

"Аугсбург" - "Боруссия" Менхенгладбах - 1:0 (0:0)
Гол: Нидерлехнер, 80 - 1:0

"Арминия" - "Хоффенхайм" - 0:0

"Герта" – "Гройтер Фюрт" - 2:1 (0:0)
Голы: Хргота, 57 (с пенальти) - 0:1, Эккеленкамп, 61 - 1:1, Бауэр, 79 (автогол) - 2:1

Положение команд: "Бавария", "Вольфсбург" - 13, "Боруссия" Дортмунд - 12, "Байер", "Майнц" - 10, "Фрайбург" - 9, "Кельн" - 8, "Унион", "Герта" - 6, "Хоффенхайм", "Аугсбург" - 5, "РБ Лейпциг", "Арминия", "Штутгарт", "Айнтрахт", "Боруссия" Менхенгладбах - 4, "Бохум" - 3, "Гройтер Фюрт" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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