Деку назвал двух фаворитов Лиги Чемпионов

Известный в прошлом португальский футболист Деку назвал двух главных фаворитов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Думаю, что главными претендентами на трофей являются "Барселона" и "Ювентус". Дело в том, что в составе этих команд играют Месси и Роналду. Также не стоит сбрасывать со счетов "Реал", потому что в них никто не верил год назад, а мадридцы всё равно победили" - приводит слова Деку El Mundo Deportivo.

Напомним, что "Реал" выигрывал ЛЧ в трёх последних сезонах. Что касается "Барселона" и "Ювентуса", то первые не брали "ушастого" с 2015 года, а вторые - с 1996 года.

Не пропустите: Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru