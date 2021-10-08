Деку получил должность в "Барселоне"

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил о вхождении бывшего полузащитника команды Деку в скаутский отдел "сине-гранатовых".

По его словам, экс-хавбек будет заниматься поиском талантливых футболистов в Бразилии и Португалии.

В ходе игровой карьеры Деку выступал за "Барсу" с 2004 по 2008 год.

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