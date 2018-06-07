Деку: "Португалия является одним из фаворитов Чемпионата Мира"

Известный в прошлом португальский футболист Деку назвал сборную своей страны одним из фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Было бы не нормально, если бы чемпионы Европы не были бы одним из фаворитов Чемпионата Мира. Португалия может повторить свой путь. Конечно, я согласен, что сделать это будет сложнее, но Португалия уже играла против самых сильных команд Европы и соответствовала их уровню. Они обыграли своих соперников, поэтому я не понимаю, почему Португалия не может быть одним из фаворитов. Для меня Португалия является одним из фаворитов Чемпионата Мира", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, сборная Португалии провела встречу с президентом страны. | soccernews.ru