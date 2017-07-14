Деку прокомментировал возможный переход Нелсона Семеду в "Барселону"
Бывший полузащитник "Барселоны" Деку считает, что каталонский клуб сделал правильный выбор, сконцентрировавшись на подписании защитника "Бенфики" Нелсона Семеду.
"Мне нравится Семеду. Он хороший правый защитник. "Барселона" долго пыталась найти футболиста на эту позицию после ухода Дани Алвеса, и Семеду - отличный выбор. Трудно сказать, стоит ли игрок 30 миллионов евро. Сейчас стоимость футболистов настолько выросла, что 30 миллионов евро воспринимаются как три миллиона" - цитирует Деку Marca.
Напомним, что Семеду уже проходит медосмотр в "Барселоне", однако "Бенфика" отрицает наличие договорённости с "сине-гранатовыми" по трансферу футболиста. | http://soccernews.ru
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