Дель Боске: "Испания продолжает оставаться одним из главных фаворитов ЧМ"

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Дель Боске: "Испания продолжает оставаться одним из главных фаворитов ЧМ"Известный тренер Висенте Дель Боске продолжает считать сборную Испании одним из главных фаворитов Чемпионата Мира.

"Испания продолжает оставаться одним из главных фаворитов Чемпионата Мира. Мне очень понравилась игра нашей сборной. Это хороший знак, когда качество игры, продемонстрированной всеми игроками национальной команды, не позволяет выделить кого-то из них одного", - цитирует 67-летнего специалиста СЭ.

Напомним, большинство испанских болельщиков хотят смены основного вратаря сборной. | soccernews.ru

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