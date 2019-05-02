Дель Боске: "Мечтаю поработать с Месси в сборной Испании"

Бывший наставник сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что ему хотелось бы потренировать капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Федерация прилагала максимум усилий, чтобы уговорить Месси играть за сборную Испании. Он, конечно же, усилил бы команду. Но Лионель раз за разом отказывался, потому что хотел выступать за свою страну. Месси уникален. Я не знаю, выиграли бы мы больше, но уверен, что мы бы многое получили. Если говорить о мечтах, я бы очень хотел поработать с Месси в сборной Испании. Мне повезло поработать с большими игроками, но Месси не хуже их или даже лучше", - цитирует Дель Боске Marca.

31-летний Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года, сыграл 129 матчей и забил 65 голов.

68-летний Дель Боске возглавлял сборную Испании с 2008 по 2016 год. С "Фурией Рохой" он выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012.

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