Дель Боске назвал идеальную сборную ЧМ-2018

Известный испанский тренер Висенте дель Боске назвал идеальную сборную Чемпионата Мира в России.

Так, в свою команду мундиаля-2018 67-летний специалист включил: Мануэля Нойера (Германия), Кайла Уокера (Англия), Тиаго Силву (Бразилия), Самюэля Умтити (Франция), Марсело (Бразилия), Луку Модрича (Хорватия), Серхио Бускетса (Испания), Эдена Азара (Бельгия), Лионеля Месси (Аргентина), Криштиану Роналду (Португалия) и Неймара (Бразилия).

Напомним, Месси забил исторический гол ЧМ-2018. | soccernews.ru