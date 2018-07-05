Дель Боске назвал игру сборной России в матче с Испанией "антифутболом"
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске порассуждал о матче 1/8 финала ЧМ-2018 между "Фурией Рохой" и сборной России.
Напомним, что в серии пенальти победу одержали россияне, оставив пиренейцев за бортом мундиаля.
"Нельзя сказать, что Испания провела замечательный турнир. Но он не был настолько плох, насколько мы думаем. Конечно, в какой-то момент мы допустили ошибки, но в первом матче, с Португалией, мы сыграли замечательно, с Россией мы доминировали всю игру. Мы не забили лишь потому, что нам не хватило способностей вскрыть многочисленную защиту. Антифутбол оказался успешнее, чем футбол сборной Испании" - цитирует Дель Боске Marca.
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