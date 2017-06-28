Дель Боске не хочет ухода Мораты из "Реала"

Экс-тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске высказался о возможном уходе Альваро Мораты из мадридского клуба.

"Если Мората перейдет в "Манчестер Юнайтед", то будет больше играть, но он очень хорошо проявляет себя в "Реале" и приносит клубу заметную пользу. Мне будет жаль, если Мората перейдёт из "Реала" в "МЮ".

С другой стороны, это может обогатить испанский футбол, ведь еще один футболист будет выступать в другом чемпионате. Если Мората покинет Испанию, это не станет проблемой для сборной" - приводит слова дель Боске Sportsmole.

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