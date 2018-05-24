Дель Боске не верил, что Зидан станет тренером

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Дель Боске не верил, что Зидан станет тренером

Бывший наставник "Реала" Висенте Дель Боске не верил, что Зинедин Зидан начнёт тренерскую карьеру.

"Зидан был игроком с огромным талантом. Он пытался адаптироваться к испанскому футболу, и в конечном счёте отлично обосновался. В то время я не верил, что Зидан станет главным тренером после звёздной карьеры игрока" - приводит слова Дель Боске Football Espana.

Напомним, что Зидан возглавил "Реал" в январе 2016 года и уже выиграл со "сливочными" восемь трофеев. 

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