Дель Боске: "Нужно остановить трансферное безумие"

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Дель Боске: "Нужно остановить трансферное безумие"

Известный испанский тренер Висенте Дель Боске поделился мнением о нынешней ситуации на футбольном трансферном рынке.

"Нам нужно сейчас серьёзно подойти к вопросу о решении экономической составляющей трансферов, они вышли из-под контроля. Нужно это остановить. Иначе каждый, у кого есть большие деньги, сможет делать на рынке всё, что захочет" - цитирует Дель Боске Marca.

Стоит отметить, что УЕФА уже предупреждает некоторые клубы о возможном наказании за нарушение правил ФФП. В частности, под пристальным вниманием организации находится ПСЖ, который готов заплатить за форварда "Барселоны" Неймара 222 миллиона евро.

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