Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате Мира

Теги испаниявисенте дель боске

Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате МираИзвестный тренер Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате Мира в России.

"Я настроен оптимистично на Чемпионат Мира в отношении сборной. Но мой оптимизм - умеренный. Сочетание новых идей в команде с опытными игроками выглядит очень хорошо", - приводит слова 67-летнего специалиста Marca.

Напомним, сборная Испании представила выездную форму для Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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