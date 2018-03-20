Известный тренер Висенте Дель Боске поделился ожиданиями от выступления сборной Испании на Чемпионате Мира в России.

"Я настроен оптимистично на Чемпионат Мира в отношении сборной. Но мой оптимизм - умеренный. Сочетание новых идей в команде с опытными игроками выглядит очень хорошо", - приводит слова 67-летнего специалиста Marca.

Напомним, сборная Испании представила выездную форму для Чемпионата Мира. | soccernews.ru