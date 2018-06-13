Дель Боске прокомментировал назначение Лопетеги тренером "Реала"

Экс-наставник "Реала" и сборной Испании Висенте Дель Боске высказался о назначении Хулена Лопетеги тренером "сливочных".

"Я убеждён, что в "Реале" Лопетеги будет выполнять ту же роль, что выполнял до сих пор в других командах. Статус клуба не должен повлиять на его работу. Я всегда симпатизирую испанским специалистам. Думаю, что Лопетеги готов тренировать "Реал" - приводит слова Дель Боске FourFourTwo.

Читайте также: Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам. | http://soccernews.ru