Дель Боске прокомментировал назначение Лопетеги тренером "Реала"

Теги реал мадридхулен лопетегивисенте дель боске

Дель Боске прокомментировал назначение Лопетеги тренером "Реала"

Экс-наставник "Реала" и сборной Испании Висенте Дель Боске высказался о назначении Хулена Лопетеги тренером "сливочных".

"Я убеждён, что в "Реале" Лопетеги будет выполнять ту же роль, что выполнял до сих пор в других командах. Статус клуба не должен повлиять на его работу. Я всегда симпатизирую испанским специалистам. Думаю, что Лопетеги готов тренировать "Реал" - приводит слова Дель Боске FourFourTwo.

Читайте также: Лопетеги озвучил Пересу свои пожелания по входящим трансферам. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Россия выдала лучший старт ЧМ для хозяев за последние 84 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов