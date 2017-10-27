Дель Боске расхвалил наставника "Валенсии"
Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске расхвалил наставника "Валенсии" Марселино Гарсии Тораля, под руководством которого команда идет на втором месте турнирной таблицы Примеры.
"Валенсия" пришла в себя, преодолела трудности и прошла через этап, во время которого все игроки команды казались слабее, чем они есть на самом деле. У "Валенсии" не было стабильности, которой тренер и футболисты теперь добились. И в успехах "Валенсии" большая заслуга её главного тренера", - сказал он.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|9
|14
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Эспаньол
|9
|10
|14
|Хетафе
|9
|9
|15
|Жирона
|9
|9
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|9
|8
|17
|Эйбар
|9
|7
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1