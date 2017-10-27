Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске расхвалил наставника "Валенсии" Марселино Гарсии Тораля, под руководством которого команда идет на втором месте турнирной таблицы Примеры.

"Валенсия" пришла в себя, преодолела трудности и прошла через этап, во время которого все игроки команды казались слабее, чем они есть на самом деле. У "Валенсии" не было стабильности, которой тренер и футболисты теперь добились. И в успехах "Валенсии" большая заслуга её главного тренера", - сказал он.

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