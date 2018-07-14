Дель Боске: "Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы своей карьеры "Реалу"

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске высказался об уходе форварда Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

"Роналду завоевал уважение и отдал лучшие годы своей карьеры "Реалу". Я не сомневаюсь в том, что он работал профессионально. Но жаль, что лига потеряла очень важного игрока. Рано или поздно это случилось бы, учитывая возраст Роналду. В футболе одни приходят, другие уходят. Такова жизнь", - сказал он.

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