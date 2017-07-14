Дель Боске: "У Себальоса есть всё необходимое, чтобы выступать за "Реал"

Известный испанский тренер Висенте Дель Боске поделился мнением о переходе полузащитника "Бетиса" Дани Себальоса в мадридский "Реал".

"У Дани Себальоса есть всё необходимое, чтобы выступать за "Реал". Ему не на что жаловаться" - цитирует Дель Боске официальный сайт УЕФА.

Напомним, что "Реал" заплатил за Себальоса 17 миллионов евро. 20-летний футболист заключил с королевским клубом контракт до лета 2023 года. | http://soccernews.ru