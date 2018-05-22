Дель Боске: "В составе "Ливерпуля" нет ни одного игрока, который смог бы улучшить "Реал"

1 Теги ливерпульреал мадридвисенте дель боске

Дель Боске: "В составе "Ливерпуля" нет ни одного игрока, который смог бы улучшить "Реал"Известный испанский тренер Висенте Дель Боске дал комментарий по предстоящему финалу Лиги Чемпионов, в котором встретятся мадридский "Реал" и "Ливерпуль".

"У "Реала" - отличная команда, и на сегодня это лучший клуб в Европе. Они должны подтвердить это уже в субботу. "Реал" обыграет "Ливерпуль" со счетом 4:1. Я не могу найти ни одного игрока в составе "Ливерпуля", который улучшил бы "Реал Мадрид", даже Салах", - цитирует 67-летнего специалиста gola.com.

Напомним, Балаге объяснил, почему не состоится трансфер Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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аслан

ну ляпнул специалист

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