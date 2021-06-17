Дель Боске высказался о Месси

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Дель Боске высказался о МессиФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Экс-тренер "Реала" и сборной Испании Висенте Дель Боске высказался о Месси, назвав его лучшим в мире.

"Месси или Роналду? Расскажу, почему он лучший в мире. Я говорю это не для того, чтобы принизить Криштиану.

Месси — парнишка с улицы, который живет по соседству. Он один из тех, с кем мы вместе веселимся на поле. Именно поэтому он лучший в мире", — цитирует Дель Боске Marca.

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