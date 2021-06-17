Дель Боске высказался о Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Экс-тренер "Реала" и сборной Испании Висенте Дель Боске высказался о Месси, назвав его лучшим в мире.
"Месси или Роналду? Расскажу, почему он лучший в мире. Я говорю это не для того, чтобы принизить Криштиану.
Месси — парнишка с улицы, который живет по соседству. Он один из тех, с кем мы вместе веселимся на поле. Именно поэтому он лучший в мире", — цитирует Дель Боске Marca.
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
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|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
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|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18