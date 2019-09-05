Дель Боске высказался о не состоявшемся переходе Неймара в "Барселону"

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Дель Боске высказался о не состоявшемся переходе Неймара в "Барселону"
Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске выразил мнение, что "Барселоне" не нужен бразильский нападающий ПСЖ Неймар.

"Возможно, возвращение Неймара пошло бы на пользу чемпионату Испании. Но если бы я работал в "Барселоне", то не стал бы приобретать Неймара. Конечно, он великолепный футболист, но есть противоречивые моменты. Уверен, что более 50 процентов болельщиков "Барселоны" высказались бы против его возвращения", - приводит слова дель Боске AS.

Напомним, что "Барселона" вела переговоры о переходе 27-летнего Неймара и предлагала ПСЖ несколько вариантов по его трансферу, но клубы так и не смогли договориться. Форвард надеялся покинуть ПСЖ, но в итоге остался в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.

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