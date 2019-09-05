Дель Боске высказался о не состоявшемся переходе Неймара в "Барселону"
Бывший главный тренер "Реала" и сборной Испании Висенте дель Боске выразил мнение, что "Барселоне" не нужен бразильский нападающий ПСЖ Неймар.
"Возможно, возвращение Неймара пошло бы на пользу чемпионату Испании. Но если бы я работал в "Барселоне", то не стал бы приобретать Неймара. Конечно, он великолепный футболист, но есть противоречивые моменты. Уверен, что более 50 процентов болельщиков "Барселоны" высказались бы против его возвращения", - приводит слова дель Боске AS.
Напомним, что "Барселона" вела переговоры о переходе 27-летнего Неймара и предлагала ПСЖ несколько вариантов по его трансферу, но клубы так и не смогли договориться. Форвард надеялся покинуть ПСЖ, но в итоге остался в клубе, с которым у него действует контракт до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|3
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|2
|Севилья
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|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
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|8
|Реал Мадрид
|2
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|9
|Сельта Виго
|3
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|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
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|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
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|Вильярреал
|2
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|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
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