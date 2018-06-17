Дель Боске высказался о победе России в матче с Саудовской Аравией
Экс-тренер сборной Испании Висенте Дель Боске поделился мнением о матче открытия ЧМ-2018.
"Признаюсь честно: меня удивил результат игры. Точнее, удивило то, какой гигантской может быть разница между двумя командами на таком турнире. Итог встречи более чем успешен для России, счет закономерен, но мне такой разрыв в классе не кажется чем-то нормальным на мундиале.
Неплохо смотрелся наш Черышев - усилил игру со скамейки, забил два гола. Головин - индивидуально очень сильный футболист, такие всегда привлекают к себе внимание и это оправданно. Но говорить предметно можно будет, когда турнир завершится.
Мое мнение о сборной России не изменилось после этой уверенной победы - слишком уж слаб был соперник, плюс у принимающей стороны есть дополнительные факторы поддержки, что всегда важно" - приводят слова Дель Боске российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|1
|3
|2
|Уругвай
|1
|3
|3
|Египет
|1
|0
|4
|Саудовская Аравия
|1
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Марокко
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Дания
|1
|3
|3
|Австралия
|1
|0
|4
|Перу
|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|1
|3
|2
|Аргентина
|1
|1
|3
|Исландия
|1
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Южная Корея
|1
|0
|4
|Германия
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Панама
|0
|0
|3
|Тунис
|0
|0
|4
|Англия
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Польша
|0
|0
|2
|Сенегал
|0
|0
|3
|Колумбия
|0
|0
|4
|Япония
|0
|0