Дель Боске: "Я искренне считаю, что сборная Германии на голову сильнее остальных"

Бывший главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске высказался о главных претендентах на победу на предстоящем Чемпионате Мира в России.

Дель Боске считает, что фаворитами первенства являются немцы.

"Я искренне считаю, что сборная Германии на голову сильнее остальных. Но очень сильны и такие команды, как сборные Бразилии, Испании, Аргентины с Месси и Португалии с Роналду. Некоторые другие сборные при удачном стечении обстоятельств также могут претендовать на всё. Французская сборная также очень сильна. Но в первую тройку я бы включил сборные Германии, Бразилии и Испании", — цитирует испанца AS.

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