Дель Пьеро хотел бы, чтобы сезон в Серии А был доигран
Экс-капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что чемпионат Италии должен быть доигран, но при условии, что это не представляет угрозы здоровью людей.
"Все это непредсказуемо. В приоритете - здоровье людей, не только футболистов.
Я очень надеюсь, что найдется способ доиграть сезон. Игроки должны знать, что, возможно, им придется играть до июля, августа.
Я скучаю по футболу во всех отношениях", - заявил Дель Пьеро в прямом эфире в инстаграме Аманды Дэвис.
Напомним, Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии количество подтвержденных случаев заражения - 216 тысяч, 29 тысяч человек скончались.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16