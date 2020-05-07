Дель Пьеро хотел бы, чтобы сезон в Серии А был доигран

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Дель Пьеро хотел бы, чтобы сезон в Серии А был доигран

Экс-капитан "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро считает, что чемпионат Италии должен быть доигран, но при условии, что это не представляет угрозы здоровью людей.

"Все это непредсказуемо. В приоритете - здоровье людей, не только футболистов.

Я очень надеюсь, что найдется способ доиграть сезон. Игроки должны знать, что, возможно, им придется играть до июля, августа.

Я скучаю по футболу во всех отношениях", - заявил Дель Пьеро в прямом эфире в инстаграме Аманды Дэвис.

Напомним, Серия А была приостановлена из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в Италии количество подтвержденных случаев заражения - 216 тысяч, 29 тысяч человек скончались.

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