Дель Пьеро: "Интер" при Спаллетти сильнее, нежели был при Манчини"

Чемпион мира 2006-го года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высоко оценил работу главного тренера миланского "Интера" Лучано Спаллетти.

"Этот "Интер" кажется мне лучше, чем был при Манчини два года назад. Я думаю, они закончат сезон вверху турнирной таблицы и проделают хорошую работу. Я определенно вижу их в тройке лучших команд Италии", - цитирует бывшего футболиста Sky Sky Italia.

Напомним, Спаллетти не интересует турнирная таблица. | soccernews.ru