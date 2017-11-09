Дель Пьеро, Кака и Зидан сфотографировались с официальным мячом Чемпионата Мира-2018

В Москве сегодня был представлен официальный мяч Чемпионата Мира-2018.

На презентации побывали такие известные футболисты, как Зинедин Зидан, Хаби Алонсо, Кака, Алессандро Дель Пьеро и Лукас Подольски. Они сфотографировались с новым Telstar 18.

Напомним, что мяч будет оборудован специальным чипом для связи со смартфонами.

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