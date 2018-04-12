Дель Пьеро: "Мне трудно понять Буффона"

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Дель Пьеро: "Мне трудно понять Буффона"Известный в прошлом итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро прокомментировал действия своего бывшего партнера по туринскому "Ювентусу" Джанлуиджи Буффона, который достаточно агрессивно оценил работу арбитра Майкла Оливера в матче с мадридским "Реалом".

"Когда Джиджи говорил о судье... мне было трудно понять его, честно... Я думаю, что через несколько дней он произнесет уже другие слова судье, чем он сказал ранее", - приводит слова бывшего футболиста Marca.

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