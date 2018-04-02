Дель Пьеро: "Может быть, этот год станет годом Дибалы"

Теги ювентусалессандро дель пьеропауло дибала

Дель Пьеро: "Может быть, этот год станет годом Дибалы"Известный в прошлом итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро похвалил форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

"С каждым годом он поднимается на один уровень вверх. Он многое показал в играх против "Лацио" и "Тоттенхэма". Он - очень хороший парень и невероятный талант. Не нужно всякий раз упоминать о его уровне игры. Я вижу, что с каждым годом он становится лучше. Может быть, этот год станет его годом", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, "Ювентус" определился с альтернативой Дибале. | soccernews.ru

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