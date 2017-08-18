Дель Пьеро: "Наполи" будет главным соперником "Ювентуса" в борьбе за титул"

Экс-форвард "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро дал комментарии о главном сопернике туринцев в новом сезоне, о получении Дибалой 10-го номера и о переходе Неймара в ПСЖ.

"Наполи" будет главным соперником "Ювентуса" в борьбе за титул, вот увидите. Неаполитанцы действовали умно на трансферном рынке. Они собрали необычную команду, которая действует по философии отличного тренера. Если "Наполи" пробьётся в групповой этап Лиги Чемпионов, то получит дополнительный бонус для работы на трансферном рынке.

Что касается 10-го номера "Ювентуса", который этим летом получил Дибала, то он с самого начала показывал, что у него для этого всё есть. Речь идёт не только о его техническом оснащении, но и о характере и психологической составляющей. Надеюсь, он будет наслаждаться выступлениями под 10-м номером и тем, что он олицетворяет.

Моё мнение о трансфере Неймара в ПСЖ? Если бы он был игроком НБА, мы бы не были шокированы. Проблема в том, что правила в футболе и американском спорте не одинаковы" - приводит слова Дель Пьеро Corriere della sera.

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