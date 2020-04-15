Дель Пьеро назвал четырех лучших игроков в мире
Бывший нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о том, кого он считает лучшими футболистами в мире.
"Месси, Роналду и Неймар - это священные монстры. Они притягивают к себе все внимание. Также на топ-уровне играет Кевин де Брюйне. Я считаю, что эти четыре футболиста находятся впереди всех", - приводит слова Дель Пьеро Sky Sports.
45-летний Дель Пьеро почти всю свою карьеру провел в "Ювентусе", за который он выступал с 1993 по 2012 годы. В составе туринцев он шесть раз становился чемпионом Италии, а также выиграл Лигу Чемпионов. Также играл за "Падову", "Сидней" и "Дели Дайнамос". В составе сборной Италии в 2006 году он стал чемпионом мира.
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