Дель Пьеро назвал четырех лучших игроков в мире

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Дель Пьеро назвал четырех лучших игроков в мире

Бывший нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о том, кого он считает лучшими футболистами в мире.

"Месси, Роналду и Неймар - это священные монстры. Они притягивают к себе все внимание. Также на топ-уровне играет Кевин де Брюйне. Я считаю, что эти четыре футболиста находятся впереди всех", - приводит слова Дель Пьеро Sky Sports.

45-летний Дель Пьеро почти всю свою карьеру провел в "Ювентусе", за который он выступал с 1993 по 2012 годы. В составе туринцев он шесть раз становился чемпионом Италии, а также выиграл Лигу Чемпионов. Также играл за "Падову", "Сидней" и "Дели Дайнамос". В составе сборной Италии в 2006 году он стал чемпионом мира.

Не пропустите: Дель Пьеро назвал трёх лучших российских футболистов в истории. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

У картонного хмыря даже щупальцы есть!То Мартинеса схватит,то Неймара звцелует!

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