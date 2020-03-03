Дель Пьеро назвал трёх лучших российских футболистов в истории

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро рассказал, каких игроков он считает лучшими в истории российского футбола.

"Алейников и Саша Заваров. Они ведь играли за "Юве", это исторические для клуба имена! Я помню, как смотрел их матчи, когда был ребёнком. Теперь надо назвать третьего, да? Я вспомнил Яшина, но не видел, как он играет, поэтому подумаю ещё. Стоп! Как зовут этого парня, который играл в "Челси"? Смертин, Жирков? Нет! Аршавин! А, он из "Арсенала", простите!" - сказал Дель Пьеро.

Сергей Алейников выступал за "Ювентус" с 1989 по 1990 год, а Александр Заваров - с 1988 по 1990 год. Аршавин играл в "Арсенале" с 2009 по 2013 год.

Не пропустите: Дель Пьеро поучаствовал в шоу "Вечерний Ургант". | http://soccernews.ru