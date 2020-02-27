Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса
Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро столкнулся с проблемами при получении российской визы.
Сообщается, что из-за вспышки коронавируса экс-капитан "Ювентуса" не смог попасть ни в одно из двух генконсульств РФ в Италии.
В связи с возникшими трудностями бывший форвард вынужденно отправился в Армению, где и получил визу.
Ожидается, что Дель Пьеро в Москве примет участие в церемонии вручения премии "Рейтинга Букмекеров".
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|25
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|Интер Милан
|24
|54
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|Аталанта
|24
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|25
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|Милан
|25
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|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
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|Болонья
|25
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|Кальяри
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|32
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|Сассуоло
|24
|29
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|Фиорентина
|25
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|14
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|Удинезе
|25
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|25
|25
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|Сампдория
|24
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|Дженоа
|25
|22
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|Брешия
|25
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