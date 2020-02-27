Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса

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Дель Пьеро не смог получить российскую визу в Италии из-за коронавируса

Легендарный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро столкнулся с проблемами при получении российской визы.

Сообщается, что из-за вспышки коронавируса экс-капитан "Ювентуса" не смог попасть ни в одно из двух генконсульств РФ в Италии.

В связи с возникшими трудностями бывший форвард вынужденно отправился в Армению, где и получил визу.

Ожидается, что Дель Пьеро в Москве примет участие в церемонии вручения премии "Рейтинга Букмекеров".

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