Дель Пьеро: "Нынешний "Наполи", несомненно, достоин скудетто"

Легендарный форвард туринского "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро высказал своё мнение относительно чемпионской гонки в Серии А в нынешнем сезоне.

"Ювенус" сейчас более уязвим по сравнению с прошлыми сезонами. Я, как и всегда, считаю их главными фаворитами, но уже не с таким отрывом. Нынешний "Наполи", несомненно, достоин скудетто" - цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Стоит отметить, что по итогам 7 туров "Наполи" лидирует в Серии А, набрав максимальные 21 очко, а "Ювентус" занимает второе место, уступая неаполитанцам два пункта.

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