Дель Пьеро оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от противостояния "бьянконери" и мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Думаю, что сейчас слишком много разговоров о поражении "Ювентуса" в финале 2017 года. Да, мы ожидаем от "Ювентуса" большего, но проиграть финал "Реалу" не позорно. Поражение заставляет совершенствоваться, команда стала другой. У них больше вариантов, особенно в атаке. Думаю, у "Ювентуса" хорошие шансы пройти в полуфинал" - цитирует Дель Пьеро Football Italia.

Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени, ответная встреча запланирована на 11 апреля.

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