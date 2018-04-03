Дель Пьеро оценил шансы "Ювентуса" в противостоянии с "Реалом"
Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от противостояния "бьянконери" и мадридского "Реала" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Думаю, что сейчас слишком много разговоров о поражении "Ювентуса" в финале 2017 года. Да, мы ожидаем от "Ювентуса" большего, но проиграть финал "Реалу" не позорно. Поражение заставляет совершенствоваться, команда стала другой. У них больше вариантов, особенно в атаке. Думаю, у "Ювентуса" хорошие шансы пройти в полуфинал" - цитирует Дель Пьеро Football Italia.
Напомним, что первый матч между "Ювентусом" и "Реалом" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени, ответная встреча запланирована на 11 апреля.
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