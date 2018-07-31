Дель Пьеро оценил важность перехода Роналду в "Ювентус"

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро оценил важность перехода в туринский клуб португальского нападающего Криштиану Роналду.

"Думаю, трансфер Роналду в "Ювентус" - это важная сделка. У "Юве" была сильная команда, а с его приходом станет ещё сильнее. Несомненно, Лига Чемпионов теперь является главным приоритетом для клуба, и с приходом Роналду шансов выиграть турнир стало больше" - цитирует Дель Пьеро El Mundo Deportivo.

Напомним, что "Ювентус" купил 33-летнего Роналду за 112 миллионов евро.

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