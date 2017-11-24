Дель Пьеро оценил выступление "Ювентуса" в текущем сезоне

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро оценил выступление туринской команды в текущем сезоне.

"Мне трудно быть беспристрастным, когда я говорю о "Ювентусе". Чувство успеха после многих трофеев - один из худших кошмаров для менеджеров и игроков. Разумеется, легче сохранять бойцовский дух, когда команда проигрывает. Но сейчас я вижу огромную самоотдачу игроков и думаю, что они будут главными героями как в Италии, так и в Европе" - приводит слова Дель Пьеро сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что по итогам 13 туров "Ювентус" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 31 очко. Что касается Лиги Чемпионов, то "бьянконери" расположились на второй строчке в своей группе и пока не обеспечили себе выход в плей-офф.

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