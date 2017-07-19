Дель Пьеро: "Ожидаю, что "Ювентус" совершит громкий трансфер"

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро прокомментировал переход защитника туринского "Ювентуса" Леонардо Бонуччи в "Милан".

"Очевидно, что в этом случае была достигнута точка невозврата. "Милан" совершил громкий трансфер не только из-за стоимости игрока, но и из-за его харизмы. Теперь я ожидаю очень громкого подписания от "Юве" - покупки игрока, который еще не упоминался в трансферных слухах. Этот трансфер должен заполнить пустоту, образовавшуюся с такой большой потерей", - цитирует бывшего футболиста Football Italia.

Напомним, президент "Ювентуса" рассказал о целях клуба. | soccernews.ru